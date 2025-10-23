CHP'nin kurultay davasında karar verildi
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayının iptali istemiyle açılan davada karar açıklandı.
Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, CHP'nin avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı.
Mahkeme, 4-5 Kasım 2023’te yapılan CHP 38. Olağan Kurultayının iptali istemiyle açılan davayı aktif husumet yokluğu ve davanın konusuz kalmasıyla reddine karar verdi.
Duruşma öncesi, CHP parti temsilcileri ve davayı takip etmek isteyenler mahkeme önünde toplandı.
Emniyet ekiplerinin mahkeme önünde ve adliyenin çevresinde güvenlik önlemleri aldığı görüldü.