DEM Parti'den "casusluk" soruşturmasına tepki

1 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul'da başlatılan "casusluk" soruşturmasına tepki göstererek "Yargı mekanizması siyaseti şekillendirme aracı olarak kullanılmaktadır." dedi.

Bugün (24 Ekim Cuma günü) tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan hakkında "casusluk" soruşturması başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Yanardağ sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde TELE1’e polisler tarafından “casusluk” iddiasıyla baskın düzenlendiği ve Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın gözaltına alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Aynı soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da “casusluk” soruşturması açıldığını öğrenmiş bulunmaktayız." denildi.

Operasyona tepki gösterildiği açıklamada, "Ülkede adalet terazisinin ne kadar bozulduğunu gösteren bir başka yargısal operasyonun devreye konulduğu açıktır. Hukukun görevi adaleti sağlamak olmalıdır. Ancak maalesef Türkiye'de yargı mekanizmaları uzun zamandır siyaseti şekillendirme aracı olarak kullanılmaktadır. Masa başı siyaset mühendisliğiyle siyaseti ve basını baskı altına almaya çalışmak, bu çabanın sahiplerine başarı getirmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.