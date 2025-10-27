Mesrur Barzani: Dağlar, KDP’nin mücadelesinin ve fedakarlıklarının şahididir

35 dakika önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Yardımcısı Mesrur Barzani, dağların KDP’nin mücadelesinin ve fedakarlıklarının şahidi olduğunu belirtirken, “KDP liderliğindeki Kürdistan Bölgesi Hükümetinin ardışık kabineleri, Kürdistan'ın refahının temellerini attı.” dedi.

KDP Genel Başkanı Yardımcısı Mesrur Barzani, 27 Ekim 2025 Pazartesi günü, Irak Parlamento seçimlerine 275 numaralı listeyle katılan KDP’nin Soran’da düzenlediği seçim mitingine katılarak, seçmenlere seslendi.

Belirleyici bir seçime doğru gidildiğini, bu seçimin de diğer tüm seçimler kadar önemli olduğunu kaydeden Mesrur Barzani, “Bu sefer Irak Parlamentosu için olsa da başarılarımızı savunmak için Irak Parlamentosuna gitmeliyiz. Daha öncede muhalifler bizi durdurmaya karar vermişti, öneki seçimlerde bizi durduramayacaklarını söylemiştik, şimdi de bizi durduramayacaklarını söylüyoruz.” dedi.

Birçok fedakarlık içeren uzun bir geçmişe sahip olduklarının altını çizen Mesrur Barzani, “Refahımızı korumak, anayasayı olduğu gibi uygulamak, bu halkın düşmanlarının anayasal haklarımızı ihlal etmesine izin vermemek için, hepimiz bu seçime aktif olarak katılmalı, KDP’nin gücünü tüm dünyaya göstermeliyiz.” diye konuştu.

Kürdistan Bölgesi’ne 24 saat elektrik getiren Runaki projesinin 30 Ekim Perşembe gününden itibaren Soran’da da hayata geçirileceği müjdesini veren Mesrur Barzani, “Önümüzdeki yıl tüm Kürdistan'a 24 saat elektrik sağlamayı planlıyoruz. Bu, Irak'ın 30 yıldır çektiği bir sorundu. Bu sefer biz sorunu çözebildik.” diye konuştu.

Benim Hesabım, Runaki ve işlemlerin dijitalleştirilmesi projelerinin hepsinin halka hizmet ve yaşam koşullarını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirildiğini belirten Mesrur Barzani, “Hiçbir parti KDP olmadan bu halk için hiçbir şey başaramamıştır. Elbette KDP’nin Kürdistan'da rakibi yok ve Kürdistan'ın en güçlü siyasi partisi. Bu gücü Bağdat'a taşıyıp Kürdistan halkının ve oradaki tüm Iraklıların anayasal haklarını savunmak istiyoruz. Bu bölgenin ve Kürdistan'ın dağları, KDP ve Peşmerge'nin mücadelesinin ve fedakarlıklarının şahididir.” ifadelerini kullandı.

Seçmenlere seslenen Mesrur Barzani, “KDP’nin daha iyi bir gelecek ve daha müreffeh bir Kürdistan için bir programı var, bu yüzden sizin oyunuza ve güveninize ihtiyacımız var. Kürdistan'ın bütün düşmanlarını hayal kırıklığına uğratması ve Kürdistan'ı daha aydınlık bir noktaya taşıması için KDP’nin yanında yer almalısınız.” dedi.

Mesrur Barzani, “KDP liderliğindeki Kürdistan Bölgesi Hükümetinin ardışık kabineleri, Kürdistan'ın refahının temellerini attı. Yaptığımız şeyi görevimiz olarak görüyor ve sizlere hizmet etmekten gurur duyuyoruz.” açıklamasını yaptı.