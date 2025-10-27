Nevaf Kılıç: Süleymaniye'ye uçuşların başlamasının olumlu ekonomik etkisi olacak

2 saat önce

Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (USİAD) Genel Başkanı Nevaf Kılıç, Süleymaniye Havalimanına yönelik yasak kararının kaldırılmasının Türkiye ile Süleymaniye arasındaki ticaret hareketini artıracağını söyledi.

USİAD Genel Başkanı Nevaf Kılıç, 27 Ekim 2025 Pazartesi günü, Kurdistan24’e verdiği demeçte, Süleymaniye Uluslararası Havalimanına yönelik kararın kaldırılmasını değerlendirdi.

Türkiye ile Süleymaniye Havalimanı arasındaki uçuşların başlamasının olumlu etki yaratacağı ve iki ülke arasındaki ticareti artıracağı değerlendirmesinde bulunan Nevaf Kılıç, “Süleymaniye'ye daha fazla Türk malını pazarlamak ve güçlü ticari ilişkiler kurmak istiyoruz.” dedi.

Nevaf Kılıç, gelecekte daha fazla Türk girişimcinin Süleymaniye'yi ziyaret etmesi için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Türkiye’nin Süleymaniye Uluslararası Havalimanına yönelik 3 Nisan 2023’te uygulamaya koyduğu yasak, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin 9 Ekim 2025’te Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede, Süleymaniye Uluslararası Havalimanına yönelik yasak kararının kaldırılmasını talep etmişti.

Bunun üzerine Süleymaniye Uluslararası Havalimanından 15 Ekim 2025 Çarşamba günü yapılan açıklamada, Türkiye'nin havalimanına yönelik uçuş yasağına ilişkin NOTAM duyurusu, Türk Sivil Havacılık Kurumu tarafından NOTAM’ın küresel web sitesinden kaldırdığı ifade edilmişti.

Daha önce Ankara’nın defalarca uzattığı yasak kararı, en son 6 Ekim 2025'te 3 ay süreyle uzatılmıştı.

Türk Hava Yollarının Süleymaniye Uluslararası Havalimanına gönderdiği programda ise İstanbul-Süleymaniye arasındaki karşılıklı uçuşlar 3 Kasım 2025'te yeniden başlayacağı belirtilmişti.