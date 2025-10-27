Başbakan Barzani: Vatandaşlara daha fazla hizmet sunmak istiyoruz

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Soran Bağımsız İdaresi’ne gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında 40 metrelik yol projesinin (ilk etap) gidişatını da inceledi.

Mesrur Barzani, 27 Ekim 5 Pazartesi günü, Soran Bağımsız İdaresi’ne gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Geli Ali Beg’de yürütülen çalışmaları inceleyip, Soran Kapısı Üst Geçidi projesinin açılışını yapıp, 40 metrelik yol projesinin (ilk etap) devam eden çalışmalarına göz attı.

Başbakan, 40 metrelik yol projesinin çalışmalarını inceledikten sonra basına yaptığı açıklamada, projenin en kısa sürede tamamlanması temennisinde bulunarak, “Tüm bu projeler, bölge insanına hizmet edecek.” dedi.

“Amacımız bu şehrin, bu bölgenin genel olarak durumunu ve yolları iyileştirmek.” diyen Başbakan, Soran Bağımsız İdaresi’nin doğasının güzelliğine işaret ederek, bölgenin oldukça cazip bir yapıya sahip olduğunu dile getirdi.

Kürdistan halkına daha çok hizmet sunmak istediklerinin kaydeden Başbakan, “Ayrıca bölge halkına iş imkanı yaratmak ve insanların bu güzel yerleri ziyaret etmesini kolaylaştırmak istiyoruz.” diye konuştu.

Mesrur Barzani, “Çoğu şehri birbirine bağlamayı, yani yolları genişletmeyi, daha güzel caddeler yapmayı planlıyoruz. Hepsi programımıza eklenmiş durumda. Tek tek belirtmek istemiyorum, tamamlandıklarında, Allah’ın izniyle kendiniz göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 52 milyar dinar maliyetle Cavin Group tarafından hayata geçirilen 40 metrelik yol projesi, Soran Bağımsız İdaresi’nin stratejik projelerinden biri olarak kabul ediliyor ve tamamlanma süresi 900 gün.

Bu çevre yolu, şehir merkezini Soran Bağımsız İdaresi’ne bağlayacak, böylece sıkışıklık azalacak ve vatandaşların gidiş, gelişi kolaylaşacak.