İBB'ye "veri uygulaması" soruşturması: 6 kişiye tutuklama talebi

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "veri uygulaması" soruşturmasında 24 Ekim'de gözaltına alınan 15 kişiden 6'sı için tutuklama, 9'u için adli kontrol talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Ekim'de (cuma günü) İBB'ye yönelik "veri uygulaması" soruşturması kapsamında 15 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, İBB'ye ait "İstanbul Senin" ve "İBB Hanem" uygulamaları ile ilgili bazı iddialara yer verildi.

İBB'ye yönelik "mali" soruşturma kapsamında aranan Murat Gülibrahimoğlu'nun şirkatlerine naylon fatura kestiği ileri sürülen 2 kişi dahil 15 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınan 15 kişinin Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde savcılık işlemleri sona erdi.

Savcılık, ifadeleri tamamlanan isimlerden 6'sı hakkında tutuklama, 9'u hakkında ise adli kontrol istendi. İşlemler Sulh Ceza Hakimliğinde devam ediyor.