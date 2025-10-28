Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem

3 saat önce

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, İstanbul dahil Marmara bölgesinde hissedildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

Aynı bölgede 10 Ağustos 2025 tarihinde de 6,1 büyüklüğünde deprem olmuştu. Ancak bu kez depremin derinliğinin, yüzeye daha yakın olması, depremin şiddetinin daha fazla hissedilmesine neden oldu.

AFAD, saat 22.48'de yaşanan 6,1 büyüklüğündeki sarsıntının derinliğini, 5,9 kilometre olarak açıkladı.

10 Ağustos'taki depremde ağır hasar alan 3 bina ile bir dükkan yıkıldı. Binaların boşaltılmış olması, can kaybının önüne geçti.

Okullar 1 gün tatil edildi

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre deprem nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı açıklandı.

Manisa'nın 5 ilçesinde de okullar tatil edildi. Akhisar, Soma, Demirci, Kırıkağaç, Gördes ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Balıkesir Valisi: 22 yaralıdan 4'ü taburcu edildi

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da daha önceki depremde ağır hasarlı olan ve kimsenin yaşamadığı 3 binanın ve Sındırgı merkezde 2 katlı bir dükkanın yıkıldığını açıkladı.

Can kaybı olmadığını belirten Ustaoğlu, "Hastanelerimize müracaat eden 22 vatandaşımız var. Bunlardan 4 tanesi taburcu oldu. Hayati tehlikesi olan bir vatandaşımız yok.” diye konuştu.

Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin ardından sosyal medyadan açıklama yaptı.

AFAD'ın açıklamasında, "Balıkesir ilimiz Sındırgı ilçesinde meydana gelen, Manisa, Uşak, İzmir ve Bursa illerimizde de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmış olup tüm afet çalışma grupları, AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ne (AADYM) ivedilikle çağrılmıştır. AFAD, Jandarma, Emniyet ve diğer görevli ekipler ile saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip etmekteyiz" denildi.