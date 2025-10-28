Ankara'da Eurofighter anlaşması için imzalar atıldı; İlk teslimat 2030'da

2 saat önce

Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde, Ankara, Londra’dan 20 savaş uçağı satın alacak.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, resmi ziyaret çerçevesinde 27 Ekim 2025 Pazartesi günü, Ankara’ya ulaştı. Temmuz 2024'te başbakanlık görevini alan Starmer'ın bu ziyareti, Türkiye'ye yaptığı ilk resmi ziyaret oldu.

Starmer'ı Ankara'ya inişinde Mürted askeri hava meydanında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler karşıladı.

Keir Starmer ile birlikte İngiltere Savunma Bakanı John Healey ve İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth de Ankara'ya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Starmer'ı Beştepe'de resmi törenle karşıladı. Karşılamanın ardından ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.

Görüşmenin ardından Ankara ve Londra arasında Eurofighter Typhoon anlaşmasına imzalar atıldı. Buna göre Türkiye, İngiltere’den 20 savaş uçağı satın alacak.

İngiltere Başbakanı Starmer ülkesiyle yapılan anlaşmanın toplam 8 milyar sterline (yaklaşık 10.7 milyar Amerikan doları) karşılık geldiğini kaydetti.

Erdoğan ise "Birleşik Krallık ile bu iş birliğimizin savunma sanayiinde müşterek projelere de kapı aralayacağına inanıyorum." dedi.

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Türkiye'nin savaş uçağı siparişinin "bir nesil sonra en büyük savaş uçağı anlaşması" olarak nitelendirildi.

İlk teslimat 2030'da

Eurofighter savaş uçakları Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve İspanya ortak üretimi ve anlaşma için konsorsiyumdaki ülkelerin onayı gerekiyor.

Her bir uçağın üretiminin yaklaşık %37'si İngiltere'de gerçekleşiyor ve son montajı da BAE Systems'in Warton ve Samlesbury tesislerinde yapılıyor.

Bu, 2017'den bu yana İngiltere'nin aldığı ilk Eurofighter Typhoon siparişi. 20 uçaklık anlaşma kapsamında ilk teslimatın 2030'da yapılması bekleniyor.

İngiltere basını anlaşma hakkında ne yazdı?

Telegraph, haberi "Britanya, Rusya'nın saldırganlığına karşı Türkiye'ye Typhoon jetleri satacak" başlığıyla duyurdu.

Gazeteye konuşan hükümet kaynakları, anlaşmanın "Rusya'nın saldırganlığının arttığı bir dönemde NATO'nun hava savunmasını kuvvetlendireceğini" belirtti.

Telegraph, "Türkiye'nin yeni Typhoon'larının Avrupa hava sahasını koruyan NATO filosunu güçlendirmesi umuluyor. Ülkenin şu anki hava kuvvetleri büyük ölçüde, yaklaşık 250 kadar, eski Amerikan F-16'sından oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Guardian ise haberi "İnsan haklarına dair endişelere rağmen Türkiye ile 8 milyar sterlinlik Typhoon anlaşması yapıldı" diye duyurdu.

Gazete Starmer'ın ziyaretinin, Türkiye'de görevden uzaklaştırılıp tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir mahkumiyet kararı verildiği güne denk geldiğine dikkat çekti.

Financial Times (FT) da Starmer'ın ziyaretinin, İmamoğlu'na yapılan "casusluk" suçlamalarının gölgesinde başladığını belirtti.

Gazete "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı dolaylı olarak İngiliz istihbaratı için casuslukla suçlanırken, İngiltere Başbakanı 8 milyar sterlinlik silah anlaşması için Türkiye'ye gitti." değerlendirmesinde bulundu.