İsrail Dışişleri Bakanı: Türkiye, İsrail'e diplomatik ve ekonomik yaptırımlar uyguladı

İsrail: Türk askerinin Gazze'ye girmesine izin vermeyeceğiz

2 saat önce

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Türkiye'nin İsrail'e karşı yaklaşımını sadece açıklamalarla değil, "aynı zamanda İsrail'e karşı diplomatik ve ekonomik yaptırımlarla da ortaya koyduğunu" belirtirken, Gazze'nin güvenliğini korumak için oluşturulan uluslararası güçte Türk askerinin yer almasına karşı olduklarını söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Saar, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) ajanslarına karşı adımlarının ele alındığı danışma görüşünde, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de BM ajanslarını desteklemesi yönündeki kararına karşın, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile "kesinlikle çalışmayacaklarını", uluslararası yargının kararlarını kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Gazze'de konuşlanacak uluslararası askeri güce Türkiye'nin katılma ihtimaline ilişkin soruyu yanıtlayan Saar, "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan liderliğindeki Türkiye, İsrail'e karşı yaklaşımını sadece olumsuz açıklamalarla değil, aynı zamanda İsrail'e karşı diplomatik ve ekonomik yaptırımlarla da ortaya koydu." dedi.

Saar, Gazze'yi korumak için oluşturulacak uluslararası güçte Türk askerinin yer almasına karşı olduklarını ABD’ye açıkça ilettiklerini belirtti.

Saar, İsrail ordusunun Gazze'de işgal ettiği bölgelerden çekilmesinin "Hamas'ın silahsızlanmasına bağlı olduğunu" iddia ederek bunun ardından anlaşmadaki yükümlülükleri gereğince Gazze'den çekilmeyi gerçekleştirebileceklerini dile getirdi.