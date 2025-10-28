Balıkesir'de yaşanan 6,1'lik deprem olası Marmara depremini etkiler mi?

3 saat önce

Balıkesir Sındırgı'da dün gece 22.48'de 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 10 Ağustos'taki 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen bu akşamki ikinci büyük deprem İzmir, İstanbul, Bursa ve diğer çevre illerden de hissedildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremde can kaybı olmadığını açıklarken, deprem nedeniyle Balıkesir genelinde okullar 28 Ekim salı günü bir günlüğüne tatil edildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin yerin 5,99 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.

Depremin ardından, saat 23.34 itibarıyla ilçede en büyüğü 4,2 olmak üzere onlarca artçı sarsıntı kaydedildi.

Uzmanlar nasıl yorumladı?

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından X hesabından yaptığı paylaşımda, hasarlı binalara girilmemesi uyarısında bulundu.

Naci Görür, "Aktaş-Sındırgı/Balklesir’de bir deprem oldu. Bu bölge bir grabenin (Gediz) K horstu. Bu horst parçalanıyor. Zaten parçalanarak üzerinde KKD grabenlerin gelişmiş olduğu horst (Gördes, Demirci, Selendi, Uşak) deprem üreterek parçalamaya devam ediyor. Hasarlı evlerden uzak durun." sözlerini sarf etti.

Habertürk TV'ye katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz de bu depremin ardından başka büyük bir deprem beklenmediğini vurguladı.

Tüysüz, "6,1 önemli enerji yayan bir deprem. Burada meydana gelen deprem büyüklüğü atom bombası kadar güçlüdür. Geniş bir alanda hissedilmesi gayet doğaldır." dedi.

Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise bu depremin Marmara depremiyle ilişkisini şu ifadelerle açıkladı:

"23 Nisan'dan sonra kırılan faydan sonra bu depremler tetiklendi. Buradan çıkan enerji yandaki komşuyu rahatsız ederse buna artçı diyoruz. Bu artçı değil, tetiklenen deprem. Marmara depremini burası etkilemez. Ben vatandaşların geceyi dışarıda geçirmelerinden yana değilim.”

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da İzmir depremi için uyararak, şunları söyledi:

"İzmir'deki yıkıcı deprem için beklediğimiz yer İzmir çukurunun kuzey kıyısından geçen İzmir kırığıdır. Eğer burada bir deprem olursa Bornova Ovası'nda bir felaket olur, aynı zamanda Bayraklı'da Karşıyaka'da Alaybey'de Çiğli'de çok fazla etkileri görülür."

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Süha Özden de bu depremin Marmara'da herhangi bir depremi tetiklemeyeceğini söyledi.

Prof. Özden son dönemde Batı Anadolu'daki deprem sıklığının arttığını hatırlattıktan sonra "Kısa bir fayda 6,2'lik depremin ardından 6,1'lik bir deprem olması sürpriz." dedi.

Özden, bu iki depremde açığa çıkan enerjinin tek bir deprem yerine iki ayrı depreme bölünmesinin olumlu olduğunu da ekledi.