Mesud Barzani ve Mesrur ​​Barzani Kelha Nizarke'yi ziyaret etti

1 saat önce

Başkan Mesud Barzani ve Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, eski Irak rejimi döneminde Kürdistan halkına yönelik zulmün sembollerinden biri olan Kelha Nizarke'yi ziyaret etti.

Barzani Ofisinden yapılan açıklamada, Başkan Barzani'nin Salı akşamı (28 Ekim 2025) Duhok'ta insanlık dışı işkencelere maruz kalarak, şehit olmuş çok sayıda vatandaşın defnedildiği şehitlik Kelha Nizarke'yi ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, Başkan Barzani'ye Başbakan Mesrur ​​Barzani ve çok sayıda parti ve hükümet yetkilisi eşlik etti.

Ayrıca, söz konusu alanın şehitlerin ve Enfal kurbanlarının anısını yaşatmak için ulusal bir müze haline getirileceği konusunda Başkan Barzani'ye bilgi verildiği belirtildi.

Başkan Barzani ayrıca, Enfal'ın sekizinci aşamasında Baas rejimi tarafından öldürülen şehitlerin ruhlarına Fatiha okudu.