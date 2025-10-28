Şeyh Baz: Bölgedeki tüm santrallere doğalgaz sağlanıyor

2 saat önce

Özel sektör şirketi Kar Group Genel Müdürü Direktörü Şeyh Baz, doğalgaz üretiminin artık bölgedeki tüm enerji santrallerinin ihtiyaçlarını karşılayacak seviyeye ulaştığını söyledi.

Şeyh Baz, 28 Ekim 2025 Salı günü, Kurdistan24'e verdiği demeçte, bölgede doğalgaz üretiminin durumunu değerlendirdi.

Doğalgaz üretiminin artık Kürdistan Bölgesi'ndeki tüm enerji santrallerinin ihtiyaçlarını karşılayacak seviyeye geldiğini belirterek, gelecekte sanayi sektörünün ve elektrik üretiminin ihtitacını karşılamak üzere gaz kaynaklarının daha da geliştirilmesini umdu.

Petrol üretimiyle ilgili olarak Şeyh Baz, üretilen tüm petrolün Irak Petrol Pazarlama Şirketi'ne (SOMO) devredildiğini, ancak Kürdistan Bölgesi'ndeki petrol rafinerileri için 50 bin varil tahsis edildiğini söyledi.