Başbakan Barzani: Irak'a elektrik sektöründe yardım etmeye hazırız

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, hiçbir şehir ve kasaba arasında ayrım gözetmeksizin, herkese hizmet vereceklerini söyledi.

Mesrur ​​Barzani, 28 Ekim 2025 Salı günü, Duhok'ta düzenlenen törende Erbil-Duhok doğalgaz boru hattı projesinin açılışını gerçekleştirdi.

Başbakan Barzani, açılışın ardından Kurdistan24 muhabiri Hoşmend Sadık'a açıklama yaptı.

Kürdistan Bölgesi'nin doğal kaynaklarından yararlanarak 24 saat elektrik hizmetini sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Mesrur Barzani, özellikle Kürdistan Bölgesi idaresi dışındaki Kürdistani bölgelere 24 saat elektrik sağlma konusunda Irak'la iş birliği yapmaya hazır oldukalarını ifade etti.

"Kürdistan'ın tamamı bizim için aynı." diyen Mesrur Barzani, hiçbir şehir ve kasaba arasında ayrım gözetmeksizin, herkese hizmet vereceklerini söyledi.

Mesrur Barzani ayrıca, "Doğal gazdan daha fazla yararlanmak istiyoruz, ancak önce Kürdistan halkının ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımıza hizmet etmek önemli bir kazanım olacaktır." dedi.