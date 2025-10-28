Bursa'da DAİŞ operasyonu : 18 gözaltı

3 saat önce

Bursa'da DAİŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İHA'nın haberine göre Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, DAİŞ terör örgütünün amaç ve ideolojisi doğrultusunda faaliyet yürüttüğü belirlenen şahıslara yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışma sonucunda Karacabey ilçesinde örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 18 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.