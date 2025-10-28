Mesrur Barzani: Gaz üretimimizi iki katına çıkardık

3 saat önce

Başbakan Mesrur ​​Barzani, Erbil-Duhok doğalgaz boru hattı projesinin Kürdistan Bölgesi genelinde elektrik üretiminin artmasına yardımcı olacağını söyledi.

Başbakan Barzani, bugün (28 Ekim Salı günü) Duhok'ta düzenlenen törende Erbil-Duhok doğalgaz boru hattı projesinin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından konuşan Başbakan Barzani, "Bu projeleri hayata geçirme ve Kürdistan halkının hizmetine sunma fırsatını bize verdiği için Allah'a şükürler olsun." dedi.

Kürdistan Bölgesi'ne daha fazla hizmet projesini sunmayi amaçladıklarını kaydeden Başbakan, "Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Dana Gas ve Kar ile gaz sektörüne daha fazla yatırım yaptı. Gaz üretimimizi iki katına çıkardık. Bu da bize daha fazla elektrik sağlama imkanı vermektedir." d,ye konuştu.

Kürdistan Bölgesi'nin gaz, petrol ve mineraller açısından zengin bir bölge olduğunu belirten Mesrur Barzani, "Kürdistan'ı tüm Irak ve çevresine elektrik sağlayan bir bölge haline getirmek istiyoruz. Bu proje, daha temiz bir çevre için bize yardımcı olacak." dedi.

Runaki projesi ile ilgili olarak, Başbakan, şunları söyledi:

"Runaki projesinden 4 milyondan fazla vatandaş yararlandı. Gelecek yıl Kürdistan Bölgesi'nin tamamı 24 saat elektrik hizmetine kavuşacak. Bugün açılışını yaptığımız proje, çok stratejik ve önemli, Kürdistan Bölgesi genelinde elektrik üretiminin artmasına yardımcı olacak."

Başbakan Barzani, ayrıca, elektrik sektöründe federal hükümetle daha fazla iş birliği yapmak istediklerini de sözlerine ekledi.

Hükümetin gelecekte güneş enerjisinden daha fazla yararlanmayı planladığını belirten Başbakan Barzani, böylece vatandaşların güneş enerjisinden yararlanabileceğini ve bankalar aracılığıyla vatandaşlara kredi verebileceğini ifade etti.

Mesrur ​​Barzani ayrıca, vatandaşları çevreyi korumaya ve elektriği tasarruflu bir şekilde kullanmaya çağırdı.