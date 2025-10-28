Bahis oynayan 152 hakemin isimleri netleşti

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis oynadığı belirlenen 152 hakemi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF’den yapılan açıklamada, bahis oynadığı belirlenen 152 hakemin PFDK’ye sevk edildiği bildirildi.

Açıklamaya göre Futbol Disiplin Talimatının 57. maddesi uyarınca disipline sevk edilen hakemlerin 7'si üst klasman, 15'i üst klasman yardımcısı, 36'sı klasman ve 94'ü klasman yardımcı hakemden oluşuyor.

Üst klasman hakemler Egemen Artun, Mehmet Ali Özer, Melih Kurt, Muhammed Selim Özbek, Seyfettin Alper Yılmaz, Yunus Dursun ve Zorbay Küçük’ten oluşuyor.

Hakemlerin disipline sevk edildiği ve bahis yasaklarıyla ilgili düzenlemeleri içeren Futbol Disiplin Talimatının 57. maddesinde, yasağa uymayanların üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılacağı belirtiliyor. Hakemlerin üç aydan uzun süre ceza almaları halinde lisans iptali gündeme geliyor.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, dün düzenlediği basın toplantısında profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıklamıştı.

Hacıosmanoğlu, "7 üst klasman hakem, 15 üst klasman yardımcı hakem, 36 klasman hakem ve 94 klasman yardımcı hakem. Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 kez bahis oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise bir seferlik bahis oynadığı tespit edilmiştir." demişti.