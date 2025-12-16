Davutoğlu: Süreci çok dikkatli, özenle ve iyi planlanmış bir yönetemle yürütmeliyiz

2 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti ile görüşen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmed Davutoğlu, "Süreci çok dikkatli, özenle ve iyi planlanmış bir süreç yönetimiyle yönetmemiz gerekiyor." dedi.

DEM Parti İmralı Heyeti, bugün (16 Aralık 2025 Salı günü) Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile görüştü.

Davutoğlu, DEM Parti İmralı Heyetini kapıda karşıladı. Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmenin ardından Davutoğlu ve DEM Parti İmralı Heyeti basın açıklaması düzenledi.

Kritik bir aşamada olduklarının altını çizen Davutoğlu, "Bu kritik aşamada hepimize düşen görevler var. 3 ayaklı bir süreci çok dikkatli, özenle ve iyi planlanmış bir süreç yönetimiyle yönetmemiz gerekiyor. Birincisi, Türkiye içinde gelinen aşama. Komisyon görevini büyük ölçüde ifa etti. Şimdi Meclis Başkanı'na ve bütün ilgili komisyon yetkililerine düşen görev, partilerin raporu en kısa sürede hazırlayıp kamuoyunun bilgisine sunmaktır. Sonra da yasal süreçle ilgili hukuki zeminin en kısa sürede yapılması zorunludur." sözlerini sarf etti.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) süreci yavaşlattığı yönündeki iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulunan, Davutoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) bir yıldır süreci hızlandırmak için çaba sarf ettiğini fakat AK Parti’den aynı adımı görmediklerini belirtti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Partiye bir çağrıda bulunmak isterim. Mutlaka bir siyasetçinin iktidar tarafından bütün bu sürecin koordinatörü olarak ataması lazım. Siyasi süreçler için. Basın mensupları birine soru sormak isteseniz iktidar kanadından nihai yetkili bu diyeceğiniz bir kişi var mı? Yok. Sayın Cumhurbaşkanı konuşursa anlıyoruz. Onun dışında birisinin siyasi süreçleri yönetmesi için atanması gerektiği kanaatindeyim."