Neçirvan Barzani, Zaho SK ve taraftarlarını tebrik etti

4 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Zaho Spor Kulübü ve taraftarlarını tebrik etti.

Neçirvan Barzani, 16 Aralık 2025 Salı günü (bugün) yayınladığı mesajında, “2025 FIFA En İyi Taraftar" ödülünü kazanan Zaho Spor Kulübü ve taraftarlarını kutladı.

FIFA tarafından dünyanın en iyi ve en etkili taraftarları seçilen Zaho taraftarlarını içtenlikle tebrik eden Neçirvan Barzani, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Bu, sadece Zaho için bir zafer değil, aynı zamanda Kürdistan Bölgesi ve Irak'taki tüm spor hareketi için de bir gurur kaynağıdır."

Zaho taraftarlarının medeni bir şekilde stadyumu güzel bir tabloya dönüştürdüğünü ve Kürdistan halkının barış, sevgi ve yaşam sevgisi mesajını dünyaya ilettiğini belirten Neçirvan Barzani, "Zaho halkının kulüplerine olan bağlılığı büyük bir örnektir. Sporun gelişmesi ve Kürdistan adının yüceltilmesi için lider ve güçlü bir destekçi olmaya devam etmelerini temenni ediyorum." dedi.