Gebze'de bina çöktü: Enkaz altında insanlar var

44 dakika önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 katlı bina çöktü. Binada bir ailenin kaldığı iddia ediliyor.

İstanbul Gebze Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 7 katlı bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yıkılan binanın giriş katında eczane bulunuyor.

İHA Kocaeli Bölge Müdürü Refik Fidan, NTV canlı yayınında binanın 7 katlı olduğunu ancak 5 katında daire olduğunu söyledi.

Fidan, "Binanın altında iki katlı dükkan var. İlk gelen bilgi enkazda 7 kişi olduğu tahmin ediliyor. Bölgede metre çalışması var. Bundan dolayı yıkıldığı tahmin ediliyor." dedi.