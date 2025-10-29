Başbakan ve Şeyh Nehro’dan Kürdistan halkının anayasal haklarına vurgu
Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Kadiri Tarikatının Kesnezani kolunun lideri Şeyh Nehro Şeyh Muhammed Kesnezani ile Kürdistan halkının anayasal haklarının savunulmasının önemini görüştü.
Başbakan Mesrur Barzani, 29 Ekim 2025 Çarşamba günü, Kadiri Tarikatının Kesnezani kolunun lideri Şeyh Nehro Şeyh Muhammed Kesnezani’yi kabul etti.
Kürdistan Bölgesi'ndeki genel durum ve Irak'taki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Kürdistan halkının anayasal haklarının savunulmasının önemi vurgulandı.