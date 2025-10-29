Irak Parlamentosunun beşinci dönemindeki zayıflık vatandaşların hayatını etkiledi

2 saat önce

Irak Parlamentosunun beşinci dönemi, ülkenin siyasi tarihindeki en zayıf ve en kötü dönem olarak değerlendiriliyor.

"Arap Cedid" gazetesi, çeşitli siyasi ve hukuki kaynaklara dayanarak yayınladığı haberde, Irak Parlamentosunun beşinci döneminin başarısız olduğunu ve zayıflığının vatandaşların hayatını doğrudan etkilediği belirtildi.

Habere göre gerekli 256 oturumdan yalnızca 140'ı gerçekleştirildi. Ancak bu oturumlardan hiçbiri belirlenen tarihte yapılmadı. Milletvekillerinin katılımına gelince, 329 milletvekilinden oturum başına ortalama katılım yalnızca 173 milletvekiliydi.

Parlameno Başkanı Muhammed Halbusi'nin yolsuzluk suçlamaları nedeniyle görevden alınarak yerine Mahmud Meşhedani'nin getirildiği de anımsatılan haberde, Meşhedani'nin Parlamentoyu yönetebilecek bir kapasiteye sahip olmadığı vurgulandı.

Yasama düzeyinde beşinci dönemin bir zayıflık olarak değerlendirildiğine işaret edilen haberde, vatandaşların yaşamlarını ilgilendiren önemli yasaların sekteye uğradığının altı çizildi.

Habere göre Parlamentonun denetim rolü de zayıfladı. Sekiz nitelikli hesap verebilirlik süreci tamamlanmadı. Birçok oturuma katılmayan vekiller cezalandırılmadı; iç tüzüğe göre ise oturumların üçte birine katılmayan milletvekillerinin Parlamento çalışmalarından çıkarılması gerekiyor.

Siyasi güçlerin Parlamento çalışmaları üzerindeki etkisi, beşinci dönemin bir diğer zayıf noktası olarak gösterildi. Büyük partiler oturumları kasıtlı olarak aksattı ve siyasi anlaşmazlıklar yasama ve denetim çalışmalarını olumsuz etkiledi.

Parlamentonun başarısızlıkları vatandaşlar üzerinde olumsuz bir etki yaratmış, halkın Parlamentoya olan güvenini zayıflatmış ve hükümetin performansını ve programlarını yavaşlatmıştır.

Cevaplanmamış soru ise Iraklıların bir sonraki seçimlerde kendilerine gerçekten hizmet edecek bir Parlamento seçip seçemeyeceğidir.