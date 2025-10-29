Başbakan’dan Koye’de yeni bir projenin uygulanması için talimat

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin talimatıyla Koye’de 40 ton buğday depolama kapasitesine sahip silo inşa edilecek.

Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Ticaret Genel Müdürü Nawzad Şeyh Kamil, 29 Ekim 2025 Çarşamba günü, Kurdistan24’e özel açıklamalarda bulundu.

Başbakan’ın talimatıyla Koye’de modern ve büyük bir silo inşa edileceğini aktaran Kamil, silonun Koye ve çevresindeki çiftçilere hizmet vereceğini aktardı.

Nawzad Şeyh Kamil’in açıklamasına göre 25 dönümlük alan üzerinde inşa edilecek silo, 40 bin ton buğday depolama kapasitesine sahip olacak.

Bu, yakın gelecekte ileri bir aşamaya geçecek olan Koye için Başbakan’ın hazırladığı stratejik projelerinden sadece biri.