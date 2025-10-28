İran Cumhurbaşkanı'ndan ''ortak para birimi'' önerisi

1 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke ekonomisini çökerten uluslararası yaptırımlara karşı koymak ve ticareti canlandırmak için "ortak bölgesel para birimi" oluşturulmasını önerdi.

Pezeşkiyan, Tahran'da düzenlenen ECO İçişleri Bakanları Toplantısı sırasında Tacikistan İçişleri Bakanı Ramazon Rahimzoda ile görüştü.

Görüşmede Pezeşkiyan, bölgenin güvenliği ve sürdürülebilir bölgesel kalkınmanın önemine değinerek, iki ülke halklarının ortak kültür ve geleneklere sahip olduğunu belirtip, ikili ilişkilerin her alanda geliştirilmesine vurgu yaptı.

Bölgesel kalkınmanın geliştirilmesi için güvenliğin şart olduğunun altını çizen Mesud Pezeşkiyan, sınırların güvenliğini bozan her türlü eylemle etkili bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti.

Bölge ülkelerinin, özellikle de İslam ülkelerinin birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesi gerektiğini savunan Pezeşkiyan, "Bölgemizin ekonomik kalkınması için ortak bir para birimi oluşturulabilir." önerisinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı, ''Ne yazık ki dış güçler İslam ülkeleri arasında iyi ilişkilerin kurulmasını engellemeye çalışıyor ve çeşitli yollarla Müslümanları ve bölge milletlerini birbirine düşürüyorlar; Birlik olursak güçlü oluruz.'' diye konuştu.