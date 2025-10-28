Türkiye: İsrail ateşkesi açık biçimde ihlal ediyor

1 saat önce

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, ateşkesi açık biçimde ihlal etmektedir." açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, 28 Ekim’de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dair açıklamada bulundu.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirdiği saldırıların, ateşkesi açık biçimde ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, saldırılar sonucunda, sivillerin hayatını kaybettiği yönündeki haberlerden derin endişe duyulduğu belirtildi.

“Ateşkese tam riayet edilmesinin, kalıcı barış umudunun korunması ve bölgesel güvenliğin tesisi bakımından hayati önem taşıdığını bir kez daha vurguluyoruz.” denilen açıklamada, İsrail’e, ateşkese bağlı kalması ve barış ile istikrarı zedeleyen eylemlerden kaçınması yönündeki çağrı yinelendi.

Türkiye’nin tutumuna değinilen açıklamada, “Türkiye, Filistin halkıyla dayanışmasını sürdürecek ve bölgede adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışın sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edecektir." sözlerine yer verildi.

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 9 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, yapılan güvenlik istişareleri sonucunda Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği iddiasıyla orduya Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılar düzenleme talimatı verdiği duyurulmuştu.

Hamas ise İsrail'in Gazze'ye saldırı düzenlemek için bahane ettiği Refah kentinde İsrail askerlerine ateş açılması olayıyla bağlantılarının olmadığını açıklamıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırıların ABD Başkanı Donald Trump'ın gözetiminde Mısır'da imzalanan ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali olduğu aktarılmıştı.

Hamas, Gazze'de İsrail'in ölüm ve yaralanmalara yol açan saldırılarının Refah Sınır Kapısı'nı kapalı tutmaya devam etmesi gibi bir dizi ihlalin devamı olduğuna dikkat çekmişti.