Güney Kore, Trump’a Altın Taç ve en yüksek devlet nişanı takdim edecek

4 saat önce

Güney Kore, ABD Başkanı Donald Trump’ı ülkenin en yüksek devlet nişanı olan “Mugunghwa Büyük Nişanı” ve Altın Taç replikası ile onurlandıracak.

Güney Kore Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya ABD Başkanı Trump, ülkenin en yüksek devlet nişanı “Mugunghwa Büyük Nişanı” ve Altın Taç replikası ile onurlandırılacak.

Trump, Asya turunun son durağı olarak Güney Kore’ye ulaştı. Tur kapsamında Malezya ve Japonya’yı da ziyaret eden Trump, Seul’de Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile ticaret görüşmeleri yapacak. Trump'ın ziyaret sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Trump’ın uçağı Air Force One, Güney Kore hava sahasına girişinde ABD ve Güney Kore savaş uçakları tarafından eskort edildi. Seul Havalimanında askeri bando marşını çalarken, top atışlarıyla resmi karşılama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Lee’nin ofisinden yapılan açıklamada, Trump’a Kore'de “barışın tesisine katkıları” nedeniyle Mugunghwa Büyük Nişanı verileceği belirtildi.

Nişan, Güney Kore’nin ulusal çiçeği olan Mugunghwa'nın adını taşıyor.

Liderler, ziyaret kapsamında eski Silla Krallığı’na başkentlik yapmış Gyeongju kentindeki bir müzeyi de gezecek. Trump’a burada, ünlü Cheonmachong Altın Tacı’nın bir replikası hediye edilecek.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, bu hediyenin “Silla dönemindeki uzun barış dönemini ve Kore Yarımadası’nda ABD ile Güney Kore’nin birlikte çalışacağı yeni barış ve refah dönemini” simgelediği ifade edildi.