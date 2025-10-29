Gebze’de bina çöktü: Enkazdan ses alındı

14 dakika önce

Kocaeli'de çöken 7 katlı binanın enkazında 5 kişilik bir aile olduğu ve enkazdan ses alındığı bildirildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 7 katlı bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Binanın etrafı demir barikatlarla çevrildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kurtarma çalışmaları için 80'i AFAD olmak üzere STK ve belediye ekipleriyle birlikte 147 arama kurtarma personelinin görevlendirildiğini aktardı.

İş makinelerinin yardımıyla molozları kaldırıp kamyonlarla tahliye eden ekipler, zaman zaman çalışmaları durdurup etrafta sessizlik sağlayarak dinleme yapıyor.

Bu arada, UMKE ekiplerince bölgede sahra hastanesi kuruldu. Ambulanslar da hazır bekletiliyor.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 5 kişilik bir ailenin enkaz altında olduğunu kaydederek, enkazdaki bir kişiyle iletişim kurulduğunu, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Çevredeki 9 binanın tedbir amaçlı boşaltıldığını ifade eden Vali İlhami Aktaş, binanın çökme sebebiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü, netleşen bir bilgi olmadığını dile getirdi.

Yakınları tarafından içeride 1 aile olduğunun teyit edildiğini söyleyen Aktaş, "İçeride 5 kişilik bir aile olduğu yakınları tarafından teyit edildi.” dedi.

Aktaş, "Bir vatandaşımızın sesini aldı arkadaşlarımız, ona ulaşmaya çalışıyorlar." açıklamasını yaptı.