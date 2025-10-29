Irak'ta bir milletvekili adayına suikast girişimi
Irak'ın Basra vilayetinde bir milletvekili adayına suikast girişiminde bulunuldu.
Irak'ta önümüzdeki 11 Kasım'da yapılacak Parlamento seçimleri öncesinde suikast girişimleri yaşanıyor.
Basra polisinin açıklamasına göre Kanun Devleti Koalisyonu milletvekili adayı Emced Talib Seymeri'nin aracına kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı.
Adayın ifadesine göre olay, Basra'daki Um-Kasr fidanlığı yakınlarında yaşandı.
Suikast girişiminde can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.