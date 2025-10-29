DEM Parti'den iktidara: Gerekli hukuki ve siyasi adımlar atılmalı

3 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), kalıcı barış ve eşitliğin tesisi için tüm sorumlulukları üstlenmeye hazır olduğunu belirterek, gerekli siyasi ve hukuki adımların atılması çağrısında bulundu.

DEM Parti, 27 Ekim tarihinde gerçekleştirdiği Parti Meclisi (PM) toplantısının sonuç bildirgesini yayınladı. Barış ve Demokratik Toplum Süreci başta olmak üzere birçok konunun tartışıldığı toplantının sonuç bildirgesinde, Kürt Özgürlük Hareketi yönetiminin attığı adımın önemine, hukuk dışı uygulamalar, 2026 bütçe teklifi taslağı ve gündemdeki yerini koruyan 11'inci yargı paketine yer verildi.

Bir yılı aşkın süredir devam eden barış sürecinin değerlendirildiği belirtilen açıklamada, sürecin ana hedefine ulaşmasına yönelim DEM Parti'ye düşen görev ve sorumlulukların yeniden ele alındığı vurgusu yapıldı.

12'inci Kongresi ile kendini fesheden PKK’nin, 26 Ekim 2025 tarihinde Türkiye sınırları içindeki tüm silahlı güçlerini geri çekme kararı almasının demokrasi, hukuk ve toplumsal barış süreci bakımından da önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilmesi, gerekli hukuki ve siyasi adımların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

“Barış yalnızca silahların susmasıyla değil, eşit yurttaşlık ve demokratik hakların tanınmasıyla kalıcı hale gelir.” denilen bildiride şu ifadeler yer aldı:

“Eş Genel Başkanlarımız 27 Ekim’de yaptıkları açıklamada hem genel sürece hem de Kürt hareketinin attığı son adıma, yani silahlı güçlerin geri çekilmesi kararına yönelik partimizin görüşlerini aktarmıştır. Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin akamete uğramaması, bu topraklarda barışın ve eşitliğin kök salması için üzerimize düşen her sorumluluğu dün olduğu gibi bugün de alma kararlılığındayız. Barışın ve demokratik toplumun inşası bu topraklarda yaşayan herkes için bir arada eşit ve özgür yaşamın önünü açacaktır. Bu ülkenin geleceğini silahların gölgesi değil halkın ortak iradesi belirleyecektir.”