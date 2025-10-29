Gebze'de yıkılan binanın enkazından bir kişi sağ çıkarıldı

2 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde çöken 7 katlı binanın enkazından 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ olarak kurtarıldı.

İHA'nın haberine göre Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan 7 katlı binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar sırasında enkazda mahsur kalan 5 kişilik Bilir ailesinin 3 çocuğundan Muhammed Emir ve Nisa'nın cansız bedenine ulaşıldırken, 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ olarak kurtarıldı.

Ambulansa alınan Dilara, hastaneye kaldırıldı.

Bugün (29 Ekim 2025 Çarşamba günü) Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 7 katlı bina çökmüştü.

Olayın ardından sosyal medya üzeriden açıklama yapan Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kurtarma çalışmaları için 80'i AFAD olmak üzere STK ve belediye ekipleriyle birlikte 147 arama kurtarma personelinin görevlendirildiğini aktarmıştı.