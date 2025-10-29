İmralı heyeti ve Erdoğan görüşmesinin saati netleşti

59 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti görüşmesinin yarın (30 Ekim Perşembe günü) saat 17.30’da yapılacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve DEM Parti İmralı Heyetinin yarın yapacağı görüşmenin saati netleşti.

MA'da yer alan habere göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyetini yarın saat 17.30’da kabul edecek.

Erdoğan ile İmralı Heyetinin yaptığı ilk görüşme 10 Nisan’da Beştepe’de gerçekleştirilmişti. 13 yıl aradan sonra yapılan ilk temas olarak kayda geçen görüşmede Pervin Buldan’a, yaşamını yitiren İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder eşlik etmişti.

İkinci görüşme ise 7 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılmıştı. Yaklaşık bir saat süren buluşmada Buldan ve Sancar’ın yanı sıra, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer almıştı.