Şaxewan Abdullah: Kerkük'te değişimi ancak KDP yapabilir

1 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) Kerkük seçim bölgesindeki liste başkanı Şaxewan Abdullah, "KDP'nin Kerkük'e dönüşüyle şehirde birçok değişiklik yaşandı; bu şehrin KDP'ye ihtiyacı var." dedi.

Bugün (29 Ekim 2025 Çarşamba günü) Kurdistan24'e konuk olan KDP'li Şaxewan Abdullah, "2005 yılında Kerkük, Dakuk ve Mendeli'de güvenlik teşkilatları kuruldu. Bu, kentin istikrar ve güvenliğine katkı sağladı. Bu teşkilatlar olmasa, Kerkük, El Kaide tarafından yenilgiye uğratılmış olurdu." sözlerini kullandı.

Şaxewan Abdullah, DAİŞ'in Kerkük'e saldırısı sırasında Başkan Barzani'nin bizzat orada bulunduğunu ve Kerkük'e büyük bir Peşmerge gücü konuşlandırdığını anımsatarak, geçmişte ve günümüzde, bu şehrin vatandaşlarının sadece Başkan Mesud Barzani ve KDP'ye güvendiğini söyledi.

Abdullah sözlerini şöyle sürdürdü:

"2021'den beri Kerkük'te Kürdistan bayrağını dalgalandırıyoruz. Kerkük için elde ettiğimiz kazanımlar KDP liderliği tarafından desteklendi. Bu şehrin sakinleri KDP'ye umutları var. Kerkük'te değişimi ancak KDP yapabilir."