Başkan Barzani: KDP her zaman seçimlere ve halkın oyuna inandı

2 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani, KDP'nin her zaman seçimlere, halkın ve vatandaşların oylarına inandığını, bu nedenle de kazanan taraf olduğunu söyledi.

Başkan Barzani, 29 Ekim 2025 Çarşamba günü Duhok'ta farklı kesimlerle bir araya geldi.

Barzani Ofisinin açıklamasına göre toplantıda konuşma yapan Başkan Barzani, mevcut durum ve Irak Parlamento seçimleriyle ilgili çeşitli konuları ele aldı.

KDP'nin her zaman seçimlere, halkın ve vatandaşların oylarına inandığını, bu nedenle de kazanan taraf olduğunu söyleyen Mesud Barzani, KDP'nin hiçbir zaman sorumluluktan kaçmadığını, kimseyi suçlamadığını, aksine başkalarının sorumluluğunu üstlendiğini ifade etti.

Açıklamaya göre Başkan Barzani seçimlerden sonra durumun iyileşip değişmesini ve sorunların çözülmesini temenni ettiğini belirtirken; Kürdistan halkına tüm komplolara karşı gösterdikleri direnişten teşekkür etti.

Başkan Barzani, ayrıca Irak Anayasasına değinerek, anayasanın olduğu gibi uygulanması halinde birçok sorunun çözüleceğini vurguladı.

Seçimler konusunda ise Başkan Barzani, her seçimin önemli olduğunu ve herkese KDP'nin konumunun gücünü ve büyüklüğünü göstermeleri gerektiğini vurgulayarak, "Kimin Kürdistan'ı koruduğunu vicdan sahibi herkes biliyor." dedi.

Kürdistan Bölgesi'ndeki bir arada yaşama kültürüne de değinen Başkan Barzani, bir arada yaşama ilkelerini daha da pekiştirip sürdürmenin öneminin altını çizdi.

Yeni hükümetin kurulmasıyla ilgili olarak Başkan Barzani, yeni hükümetin en kısa sürede kurulmasını umduğunu belirtti.

Başkan Barzani, son olarak seçim kampanyasının barışçıl ve şiddetten uzak bir şekilde yürütülmesi çağrısında bulundu.