Sefin Dizeyi: Kürdistan Bölgesi Hükümeti Türkiye'deki barış sürecini destekliyor

56 dakika önce

Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Sefin Dizeyi, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin Türkiye'deki barış sürecini desteklediğini söyledi.

Sefin Dizeyi, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu tarafından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" münaebetiyle düzenlenen resepsiyona katıldı.

Burada konuşan Dizeyi, Türkiye'deki barış sürecine değinerek, "Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Kürdistan Bölgesi'ndeki tüm siyasi partiler, Türkiye'deki barış sürecini desteklemektedir. Özellikle Başkan Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanı ve Başbakan Barzani, sürecin başarıyla tamamlanmasını, şiddetin sona ermesini, istikrarın, hoşgörünün ve bir arada yaşamanın yeniden tesis edilmesini ummaktadır." ifadelerini kullandı.

Irak Parlamento seçimleriyle ilgili olarak Dizeyi şunları kaydetti:

"Seçim kampanyası şiddetten uzak bir şekilde devam ediyor. Şeffaf ve başarılı seçimler ve bir sonraki Irak Hükümetinin en kısa sürede kurulmasını umuyoruz. Kurulacak Irak Hükümetinin Kürdistan Bölgesi Hükümetine ve halkına karşı yükümlülüklerini yerine getirme konusunda kararlı olmasını temenni ediyoruz."

Konuşmasının sonunda Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin "çok iyi" olduğuna işaret eden Dizeyi, "Her alanda önemli ilerlemeler kaydediyor. Özellikle ticaret alanında, Kürdistan Bölgesi'nde çok sayıda Türk şirketi faaliyet göstermektedir. Ayrıca, aramızda derin kültürel bağlar var. Temennimiz ilişkilerin devam etmesidir." sözlerini sarf etti.