Buldan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sürece dair atılması gereken adımları konuşacağız

1 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, Baştepe'de yapılacak görüşmede sürece dair atılması gereken adımların konuşulacağını söyledi.

DEM Parti İmralı Heyeti, 30 Ekim Perşembe günü (bugün) Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere yola çıktı.

MA'nın haberine göre çıkışta görüşmeye dair değerlendirmelerde bulunan Pervin Buldan, tarihi bir dönemden geçildiğini ve herkesin de bu durumun farkında olduğunu, bu nedenle yapılacak olan görüşmenin önemli olduğunu ifade etti.

Buldan, “Bu görüşme çok anlamlı ve önemli. Sürecin geldiği aşamaları, süreçte yaşanan sıkıntıları ve atılması gereken adımları istişare etmek, görüş alışverişinde bulunmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı ile bir araya geleceğiz.” dedi.

Pervin Buldan, görüşmede Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanvekili Efkan Ala, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın da olacağını, görüşmenin yaklaşık bir saat sürebileceğini de paylaştı.

Mithat Sancar da sürecin bu güne kadarki seyri, şu anda bulunan aşaması ve bundan sonra yapılması gereken hususları konuşacaklarını ifade etti.

Sancar, “Bu konularda fikirlerimizi, değerlendirmelerimizi paylaşacağız. Kendilerinin de değerlendirmelerini dinleyeceğiz. İyi bir görüşme ve hayırlı sonuçlar doğuracak bir görüşme olacağına inanıyoruz.” diye konuştu.