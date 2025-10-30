Erdoğan ve DEM Parti heyeti sürece dair atılması gereken adımları görüştü

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün (30 Ekim 2025 Perşembe günü) DEM Parti heyetinde yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Urfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, görüşmeye dair yaptığı açıklamada, tarihi bir dönemden geçildiğini ve herkesin de bu durumun farkında olduğunu, bu nedenle yapılacak olan görüşmenin önemli olduğunu ifade etmişti.

Buldan, “Bu görüşme çok anlamlı ve önemli. Sürecin geldiği aşamaları, süreçte yaşanan sıkıntıları ve atılması gereken adımları istişare etmek, görüş alışverişinde bulunmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı ile bir araya geleceğiz.” demişti.

Pervin Buldan, görüşmede Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanvekili Efkan Ala, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın da olacağını, görüşmenin yaklaşık bir saat sürebileceğini de paylaşmıştı.

Mithat Sancar da sürecin bu güne kadarki seyri, şu anda bulunan aşaması ve bundan sonra yapılması gereken hususları konuşacaklarını ifade etmişti.

Sancar, “Bu konularda fikirlerimizi, değerlendirmelerimizi paylaşacağız. Kendilerinin de değerlendirmelerini dinleyeceğiz. İyi bir görüşme ve hayırlı sonuçlar doğuracak bir görüşme olacağına inanıyoruz.” diye konuşmuştu.

Erdoğan ile İmralı Heyetinin yaptığı ilk görüşme 10 Nisan’da Beştepe’de gerçekleştirilmişti. 13 yıl aradan sonra yapılan ilk temas olarak kayda geçen görüşmede Pervin Buldan’a, yaşamını yitiren İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder eşlik etmişti.

İkinci görüşme ise 7 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılmıştı. Yaklaşık bir saat süren buluşmada Buldan ve Sancar’ın yanı sıra, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer almıştı.