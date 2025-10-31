Erbil Uluslararası Maratonu 12. kez düzenlendi

3 saat önce

Erbil Uluslararası Maratonu'nun 12’ncisi yerli ve yabancı binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Erbil, Irak'ta uluslararası maratonun her yıl düzenlendiği tek kent. 12. Erbil Uluslararası Maratonu bugün üç farklı seviyede başladı.

Uzun maraton olarak adlandırılan 42 kilometrelik maraton, bu sabah sadece maraton deneyimi olan 400 sporcunun katılımıyla start aldı.

42 kilometrelik maratona katılan sporcular, Erbil'deki 60'lık Caddesi'ni kez kattemeleri gerekmektedir.

60'lık Caddesi etrafında tek tur atmak suretiyle 2. seviyeli ve daha çok çocuklar için 2 kilometrelik mesafeli maratonlar da bugün start aldı.