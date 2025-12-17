Irak Çevre Bakanlığı uyardı; Bağdat'ta yaşam tehdit altında

34 dakika önce

Irak Çevre Bakanlığı, ülke genelinde su, hava ve toprakta meydana gelen tehlikeli kirliliğin halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği konusunda uyarıda bulundu.

Çevre durumundan sorumlu merci olan Çevre Bakanlığı, Irak Bakanlar Kuruluna sunduğu raporda, Irak'ın hava, su ve toprağının geri dönülemez bir kirlilikle karşı karşıya olduğu ikazında bulunarak, iklim değişikliği, fabrika ve araç sayısındaki artış ile atıkların yakılmasının, Irak vatandaşlarını zehirlenme vakaları ve ölümcül hastalıklarla yüz yüze bıraktığı vurgulandı.

Öte yandan Yeşil Irak Gözlemevi, çevre kirliliğinin temel nedenlerini günlük ve sürekli hale gelen atık yakımı olarak gösterirken, bu durumun su kaynaklarının azalmasına ve doğanın tahrip olmasına yol açtığını belirterek, şehir merkezlerindeki fabrikaların artmasını da sağlık risklerini tetikleyen faktörler arasında sıraladı.

Konuyla ilgili Kurdistan24’e konuşan Bağdat sakini Hüseyin Saadi, "Bağdat'ın çevre bölgelerinde kanser ve birçok tehlikeli hastalık yayılmış durumda, bunların tek nedeni çevre kirliliğidir" dedi.

Saadi ayrıca, Kamp Sara Mahallesi'nde tanıdığı bir kişinin oğlunun çöplerin yakılmasından kaynaklanan duman nedeniyle hayatını kaybettiğini iddia ederek, "Bu gerçek bir tehlike, Bağdat'ın havası şu an çok kirli ve yaşamaya elverişli değil." değerlendirmesinde bulundu.

Bağdat dünyanın en kirli başkentlerinden biri

Bağdat, çevresel açıdan dünyanın en kirli başkentlerinden biri olarak gösteriliyor. Bunun nedenleri arasında şehir merkezindeki petrol rafinerileri, 10 bin fabrika ve atölye, 2 milyon 500 bin araç ve günlük çalışan 14 bin özel jeneratörün yaydığı karbondioksit yer alıyor. Ayrıca, herhangi bir geri dönüşüm süreci bulunmadığı için çöplerden halen eski yöntemlerle, yakılarak kurtulmaya çalışılıyor.

Su seviyesindeki düşüş de Irak'taki çevre kirliliğinin ana nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Kış mevsimi ve yağışlar öncesinde su rezervlerinin yüzde 8'e kadar gerilemesi; sağlık, tarım, balıkçılık, elektrik ve turizm sektörleri üzerinde doğrudan olumsuz etkiler yarattı.