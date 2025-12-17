Başbakan Barzani: Kürdistan bayrağı binlerce şehidimizin son örtüsü olmuştur

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Kürdistan bayrağını daima yüksekte tutmak tüm Kürdistanlıların görevi olduğunu belirterek, bu bayrağı “barışın, refahın ve birlikte yaşamın simgesi” olarak nitelendirdi.

Mesrur Barzani’nin katılımıyla, tarihi Erbil Kalesi'nde Kürdistan Bayrağı Günü’ne özel bir tören düzenlendi.

Bugün (17 Aralık 2025 Çarşamba) gerçekleştirilen ve Kürdistan Bölgesi’ndeki farklı inanç ve etnik bileşenlerin temsilcilerinin de yer aldığı törende bir konuşma yapan Başbakan, Kürdistan halkının Bayrak Günü’nü kutladı.

Başbakan Barzani konuşmasında, "Kürdistan bayrağı halkımızın sembolüdür; halkımızın direnişinin, eşsiz fedakarlığının, barışın, refahın ve birlikte yaşamın simgesidir. Bu bayrak, yaşamın sürekliliğinin, enerjinin ve gücün sembolüdür." ifadelerini kullandı.

Bayrağın tarihsel önemine dikkat çeken Başbakan, "Tarih boyunca ve oluşumundan bu yana bu bayrak, defalarca Kürdistan'daki binlerce şehidin bedenine sarılan son örtü olmuştur." dedi.

Bu bayrak uğruna ödenen bedellere değinen Mesrur Barzani, şunları kaydetti:

"Binlerce mücadeleci bu bayrak uğruna zindanlarda can vermiş, darağacına yürümüş ya da dağların zirvesinde ve ovaların düzlüğünde şehit düşmüştür. Bu nedenle bu bayrağı daima yüksekte tutmak hepimizin görevidir."

Mesrur Barzani, "Şimdi de bu kutsal bayrağın gölgesinde, refaha ve huzurlu ve istikrarlı bir Kürdistan’a doğru el ele yürüyoruz. Kürdistan’ın kutsal bayrağı her zaman yükseklerde ve şerefle dalgalansın." diye konuştu.