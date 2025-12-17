Başkan Barzani, Polonya Başkonsolosu Zajdel’ı kabul etti

4 saat önce

Başkan Mesud Barzani, Polonya’nın yeni Erbil Başkonsolosu Maciej Zajdel ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi dahil birçok konuyu görüştü.

Barzani’nin Ofisi’nden yapılan açıklamada, bugün (17 Aralık 2025 Çarşamba) Başkan Barzani’nin Pirmam’da Polonya’nın yeni Erbil Başkonsolosu Zajdel ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamaya göre görüşmede, Polonya’nın yeni Erbil Başkonsolosu Zajdel, Başkan Barzani ile tanışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkesi ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkileri her alanda daha da ileriye taşımaya hazır olduğunu ifade etti.

Polonya Başkonsolosu, Kürdistan Bölgesi’nde sağlanan huzur, güvenlik, imar ve refah alanındaki ilerlemelerden duyduğu mutluluğu paylaştı.

Zajdel, Başkan Barzani’nin ve Kürdistan Bölgesi Hükümetinin rolünü takdir ederek,Kürdistan halkının geçmişte yaşadığı zorluklar ve trajediler karşısında gösterdiği direniş ve mücadeleden övgüyle söz etti.

Başkan Barzani ise Polonya’nın yeni Erbil Başkonsolosunu tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

İkili ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi konusunda kendisinin ve Kürdistan Bölgesi’nin tam desteğini ifade eden Başkan Barzani, Polonya halkının geçmişte yaşadığı acılara ve trajedilere değinerek, Polonya halkının birlik ve mücadele ruhuyla tüm engelleri aşarak bugün Avrupa’nın ve dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri haline geldiğine dikkat çekti.

Görüşmede ayrıca; bölgenin ve Irak’ın genel durumu, Kürdistan halkının tarihi ve mücadelesi ile Kürdistan coğrafyasının doğal güzellikleri de ele alındı.