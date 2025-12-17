Gazze'de binlerce aile geçici barınaklarını kaybetti; 17 kişi soğuktan öldü

13 dakika önce

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü, bölgede etkili olan şiddetli fırtına ve soğuk hava dalgası nedeniyle 4'ü çocuk olmak üzere toplam 17 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kış şartlarının Gazze'deki insani krizi derinleştirdiğini belirterek, soğuk havaların başlamasından bu yana donma vakaları ve binaların çökmesi sonucu can kayıplarının yaşandığını bildirdi.

Şiddetli yağış ve fırtınanın altyapıya büyük zarar verdiğini vurgulayan Basal, 17'den fazla binanın tamamen çöktüğünü, 90'dan fazla binada ise kısmi çökme meydana geldiğini kaydetti.

Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı derme çatma barınakların ve çadırların hava koşullarına dayanamadığını, bölgedeki barınakların yaklaşık yüzde 90'ının sular altında kaldığını vurgulayan Basal, "Binlerce aile geçici barınaklarını kaybetti; kıyafetleri, yatakları ve battaniyeleri kullanılamaz hale geldi. Bu durum, sivillerin yaşadığı sıkıntıları katbekat artırmıştır." ifadelerini kullandı.

Fırtınanın başlamasından bu yana sivil savunma ekiplerine 5 binden fazla yardım çağrısı yapıldığını dile getiren Basal, mevcut çadırların barınma ihtiyacını karşılamada yetersiz kaldığına dikkat çekerek, uluslararası topluma acil yardım çağrısında bulundu.

Basal açıklamasında, "İnsan onurunu koruyan ve can güvenliğini sağlayan güvenli konutların temin edilmesini ve yeniden inşa sürecinin derhal, hızlı bir şekilde başlatılmasını talep ediyoruz." sözlerini sarf etti.