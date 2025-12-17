Tokat Belediyesinde "dinleme cihazı" soruşturması: 2 tutuklama

2 saat önce

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun makam odasında dinleme cihazı (böcek) bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Yazıcıoğlu’nun makam odasında dinleme cihazı tespit edilmesinin ardından başlattığı çalışma neticesinde Belediye Başkan Yardımcısı M.K, belediye personeli Y.Y. ve bilgi işlem uzmanı E.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Y. ve E.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Belediye Başkan Yardımcısı M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik taramasında ortaya çıktı

Tokat Belediyesinden yapılan açıklamada, Başkan Yazıcıoğlu'nun başkanlık binası olarak kullandığı Canikli Konağındaki makam odasında, güvenlik birimlerince yapılan rutin kontroller sırasında dinleme cihazı bulunduğu belirtildi.

Durumun derhal Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bildirildiği, binanın güvenlik altına alınarak detaylı inceleme yapıldığı kaydedildi.

Yazıcıoğlu: Adalet önünde hesap verecekler

Olayla ilgili sert bir açıklama yapan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yaşananları "hukuksuzluk, ilkesizlik ve ahlaksızlık" olarak nitelendirdi.

Göreve geldiği günden bu yana kendisine yönelik karalama kampanyalarının sürdüğünü ifade eden Yazıcıoğlu, kısaca şunları kaydetti:

"Bu makam odası Tokatlılara aittir. Rahmetli babam Recep Yazıcıoğlu'nun yolunda ilerleyip halkımıza hiçbir zaman kapımızı kapatmadık. Ne iftiralar ne dinleme cihazları ne de siber korsanlıklar bizleri hizmet yolundan döndürebilecektir. Bu hayasız saldırının arkasında kim olursa olsun adalet önünde hesap verecektir."