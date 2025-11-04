Donald Trump'ın Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'yı ağırlayacağı tarih netleşti

1 saat önce

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa'yı önümüzdeki hafta Beyaz Saray'da ağırlayacağını teyit etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'nın ABD ziyaretine değindi.

Trump ile Şaraa arasındaki görüşmenin 10 Kasım Pazartesi günü Beyaz Saray'da gerçekleşeceğini vurgulayan Sözcü Leavitt, “Bu, barışın sağlanması için dünyanın her yerinden herkesle görüşmek üzere Başkan'ın diplomatik çabalarının bir parçasıdır." dedi.

Donald Trump'ın Orta Doğu ziyaretinde Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı alarak "tarihi bir adım" attığını kaydeden Leavitt, yönetimin bu konuda önemli ilerlemeler gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Trump ile Şaraa arasındaki görüşmede başta ABD'nin Suriye'ye yaptırımlarının kaldırılması olmak üzere ikili ve bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor.