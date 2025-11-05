ABD, Suriye yönetimine yönelik yaptırımları kaldırmayı planlıyor

4 saat önce

ABD, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa ve üst düzey yönetim yetkilisi Enes el-Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasına yönelik karar tasarısını BM Güvenlik Konseyi'ne sundu.

Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğündeki muhalif güçlerin Aralık 2024’te Beşar Esad rejimini devirmesinin ardından, HTŞ liderleri ülkenin yeni yöneticileri haline geldi.

2016 yılına kadar El Kaide'nin bir kolu olan ve daha önce El Nusra Cephesi olarak HTŞ, Ahmed Şaraa ve Enes Hattab gibi liderleriyle birlikte 2014 yılından bu yana BM yaptırım listesinde yer alıyor. Yaptırımlar arasında seyahat yasağı, mal varlıklarının dondurulması ve silah ambargoları yer alıyor.

Washington, aylardır BM Güvenlik Konseyi'ne Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi çağrısında bulunuyor.

Donald Trump, mayıs ayında ABD politikasında büyük bir değişiklik yaparak Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdığını duyurdu.

BM Güvenlik Konseyi'nin en az dokuz üyesinin söz konusu tasarıya "evet" oyu vermesi ve beş daimi üyeden (Rusya, Çin, ABD, Fransa ve İngiltere) hiçbirinin veto hakkını kullanmaması gerekiyor.

Tasarının ne zaman oylamaya sunulacağı ise henüz bilinmiyor.

BM'nin özel yaptırım komitesi Ahmed Şaraa'nın seyahatine onay verdi; bu da, söz konusu kararın kabul edilmesinden önce bile Şaraa'nın Beyaz Saray'a ziyaret gerçekleştirebileceği anlamına geliyor.

BM gözlemcilerinin raporuna göre bu yıl HTŞ ile El Kaide arasında "aktif bir bağlantı" olmadı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Trump ile Şaraa arasındaki görüşmenin 10 Kasım Pazartesi günü Beyaz Saray'da gerçekleşeceğini teyit etmişti.