Başbakan Barzani, Erbil'de yeni bir projenin temelini atacak

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, “korniş” olarak bilinen Yaşam Koridoru projesinin temelini atacak.

Başbakan Barzani, 5 Kasım 2025 Çarşamba günü (bugün), Erbil’de “korniş” olarak bilinen Yaşam Koridoru projesinin temelini atacak.

Üç gölden oluşan ve Erbil'i çevreleyen Yaşam Koridoru projesi, yerel mühendisler ve İtalyan danışmanlar tarafından tasarlandı.

Erbil'e güzel bir görüntü kazandıracak proje sayesinde Erbil, yeni bir evreye geçecek.

Proje yolu 15 ila 25 metre genişliğinde ve 5 metre derinliğinde olacak.

Proje kapsamında kornişe bağlı su iki kanala ayrılarak, Şawes ve Seberdan Mahallelerinden başlayarak dairesel bir şekilde şehrin etrafında dolaşacak, Kerkük ana yoluna, ardından da Mahmur yoluna ulaşacak.