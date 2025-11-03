Afganistan'da 6,3 şiddetinde deprem

3 saat önce

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Hulm bölgesinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depreme ilişkin detaylar ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından paylaşıldı.

6,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Hulm bölgesinin 35 kilometre güney batısı olduğu belirtildi.

Derinliği 10 kilometre olarak belirlenen depremin, hasarına dair henüz açıklama yapılmadı.

Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında 31 Ağustos'ta 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremde 2 bin 205 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 640 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı.

USGS, 2 Eylül'de yine Celalabad kentinin 34 kilometre kuzeydoğusunda 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.