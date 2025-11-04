Komisyon "Öcalan’ı ziyaret" gündemi ile toplanacak; Demirtaş düğümüne çözüm gelecek mi?

1 saat önce

Barış süreci kapsamında TBMM’den kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarında sona yaklaşırken, komisyonun İmralı'ya gidip gitmeyeceğinin bu hafta netlik kazanması bekleniyor.

Çözüm sürecinde bir yılın geride kaldığı dönemde yavaşlama eleştirilerinin ardından son günlerde trafik hızlandı. TBMM komisyonunun PKK lideri Abdullah Öcalan'ı İmralı Cezaevinde ziyaret edip etmeyeceği ve eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılıp bırakılmayacağı gündemdeki en önemli başlıklar olarak öne çıkıyor.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu "gündemindeki konuları görüşmek üzere" 6 Kasım 2025 Perşembe günü saat 11.00'de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak.

Toplantıda Öcalan'ı dinlemeye gidilip gidilmeyeceği konusunun oylanabileceği belirtiliyor.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) kaynaklarına göre siyasi partiler arasında uzlaşma sağlanması halinde, komisyon heyeti hafta bitmeden, "örneğin 9 Kasım Pazar günü İmralı'ya gidebilir."

Kürt siyasetinin "demokratik entegrasyon" olarak gördüğü süreç için TBMM'de oluşturulan Komisyon 5 Ağustos'ta başladığı oturumlarında şimdiye kadarki dinlemelerini tamamladı.

Komisyonun 30 Ekim'deki 16'ncı ve son toplantısında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ayrı ayrı sunum yaparak üyelerin sorularını yanıtlamıştı.

Şimdi ise komisyonun gündemindeki en önemli iki konu başlığı MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın PKK'nin çekilmesi ve silahlarını bırakmasına ilişkin sunacağı rapor ile DEM Parti'nin uzun süredir ısrarcı olduğu Öcalan'ın dinlenip dinlenmeyeceği.

Öcalan ile görüşme hakkında partilerden zaman zaman çeşitli açıklamalar yapılırken, bu konu resmi olarak komisyon gündemine henüz gelmiş değil. Komisyon, Öcalan'a gidip gitmeme kararını beşte üç oranıyla alabiliyor. Yani 51 üyeli komisyonda 31 üye ile karar alınabiliyor ve DEM Parti'ye göre bu çoğunluğa ulaşmada sıkıntı yaşanması beklenmiyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın DEM Parti İmralı Heyetiyle yaptığı son görüşmenin olumlu geçtiğinin açıklanmasının ardından, Öcalan ile görüşme için beklentiler yükselmişti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 4 Kasım’daki grup toplantısında Öcalan'ın sürecin başından beri verdiği sözleri tuttuğunu belirterek, "Mecliste kurulacak komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı'ya giderek ilk ağızdan ve ilk elden ihtiyaç duyulan mesajları alması süreci çok daha güçlendirecektir. MHP böyle bir heyete katılmaya hazırdır." dedi.

DEM Parti ve MHP, Öcalan ile görüşülmesi gerektiğini belirtirken, Yeniden Refah, DSP ve HÜDA PAR temsilcileri İmralı'ya gidilmesine karşı çıkmıştı. Ancak şu ana kadar iktidar kanadından Öcalan'a gitme konusunda net bir tutum açıklanmış değil. CHP'li yetkililer ise önce iktidar kanadının kararını duyurması gerektiğini söylüyor.

Demirtaş serbest bırakılacak mı?

Süreçte güven artırıcı önlemlerin devreye girmesi gerektiğini düşünen DEM Parti ve MHP'ye göre bu kapsamda Selahattin Demirtaş'ın bırakılması konusu da bir nevi turnusol kağıdı niteliğinde olacak.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Demirtaş'ın tahliyesine yönelik 8 Temmuz'da açıkladığı hükme Türkiye'nin yaptığı itirazı reddetti. Böylece karar kesinleşmiş oldu.

Bilgilere göre DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek yarın Edirne Cezaevinde Demirtaş'ı ziyaret edecek. Heyet görüşmenin ardından cezaevi önünde açıklama da yapacak.

MHP lideri Bahçeli 4 Kasım'daki grup toplantısının ardından gazetecilerin soruları üzerine "Sayın Selahattin Demirtaş hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır." dedi.