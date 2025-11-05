Başbakan: Yaşam Koridoru Erbil'in daha da gelişmesine kapsamlı etkide bulunacak

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Yaşam Koridoru’nun, özellikle turizm açısından Erbil'in daha da gelişmesine kapsamlı etkide bulunacağını söyledi.

Mesrur Barzani, 5 Kasım 2025 Çarşamba günü (bugün), Erbil’de “korniş” olarak bilinen Yaşam Koridoru (Rêrewi Jiyan) projesinin temelini attı.

Başbakan Barzani, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Yaşam Koridoru projesinin temelini atmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, söz konusu projenin özellikle turizm açısından Erbil'in daha da gelişmesine kapsamlı etkide bulunacağını ifade etti.

Başbakan, “Bu nedenle, bu mahallelerde ve genel olarak Erbil'de yaşayan insanların yaşamlarının her alanında köklü bir değişim yaratacak." dedi.

خۆشحاڵم ئەمڕۆ، بەردی بناخەی (ڕێڕەوی ژیان)مان لە شاری هەولێر دانا، کە کاریگەریی هەمەلایەنەی لەسەر گەشەی زیاتری پایتەخت دەبێت، بەتایبەت لە ڕووی گەشتیارییەوە.



بەهۆی ئەم پڕۆژانەوە، دوای ماوەیەکی کەم، گۆڕانکارییەکی جۆریی لە ژیان و ژینگە و تەندروستیی هاووڵاتییانمان دێتە ئاراوە. — Masrour Barzani (@masrourbarzani) November 5, 2025

Üç gölden oluşan ve Erbil'i çevreleyen Yaşam Koridoru projesi, yerel mühendisler ve İtalyan danışmanlar tarafından tasarlandı.

Erbil'e güzel bir görüntü kazandıracak proje sayesinde Erbil, yeni bir evreye geçecek.

Proje yolu 15 ila 25 metre genişliğinde ve 5 metre derinliğinde olacak.

Proje kapsamında kornişe bağlı su iki kanala ayrılarak, Şawes ve Seberdan Mahallelerinden başlayarak dairesel bir şekilde şehrin etrafında dolaşacak, Kerkük ana yoluna, ardından da Mahmur yoluna ulaşacak.