Komisyon yarınki toplantısını erteledi

1 saat önce

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yarın yapmayı planladığı toplantısını gelecek haftaya erteledi.

Barış süreci kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, PPK lideri Abdullah Öcalan’ı ziyaret etme gündemi ile yarın yapmayı planladığı toplantısını, gelecek haftaya erteledi.

MA'nın haberine göre komisyon, yarın yapmayı planladığı toplantıda hem bu ziyarete dair görüşme yapma hem de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı da dinlemeyi planlıyordu.



Ancak Yerlikaya’nın yurt dışı programı nedeniyle toplantıya katılamayacağını bildirmesi nedeniyle komisyon da toplantısını gelecek hafta yapmayı kararlaştırdı.

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ile Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol, 3 Kasım 2025 Pazartesi günü, İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan’la bir araya gelmişti.

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Basın-Yayın Sorumlusu Tayip Temel, 1 Kasım'da katıldığı televizyon programında İmralı Heyetinin 3 Kasım'da Öcalan’la görüşeceğini söylemişti.

Temel, sürece dair ikinci aşamanın etkili ve sağlıklı bir şekilde yürümesi, sonuç alıcı olması için kasım ayı içerisinde gerekli adımların atılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu bağlamda komisyonun hem ada ziyareti gerçekleştirmesi hem de yasal çerçeveyi tartışması açısından Kasım ayı kritik ve önemli bir ay." demişti.