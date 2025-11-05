Başbakan Barzani: Erbil dünyanın en önemli turizm şehirlerinden biri olacak

11 dakika önce

Başbakan Mesrur Barzani, Yaşam Yolu projesinin başkent Erbil'in daha da gelişmesinde kapsamlı bir etkiye sahip olacağını belirtirken, Erbil’in dünyanın en önemli turizm şehirlerinden biri olacağını söyledi.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, 5 Kasım 2025 Çarşamba günü (bugün), Erbil’de “korniş” olarak bilinen Yaşam Koridoru (Rêroy Jiyan) projesinin temelini attı.

Temel atmadan önce açıklamalarda bulunan Başbakan, Yaşam Koridoru’nun başkentin en önemli projelerinden biri olup, özellikle turizm açısından Erbil'in daha da gelişmesine kapsamlı etkide bulunacağını söyledi.

Projenin hayata geçirildiği alan konusunda vatandaşlardan çok sayıda şikayet aldıklarını belirten Başbakan, söz konusu alanın önceden su baskınlarını önlemek amacıyla kullanıldığı ancak zamanla kirli su ve çöplerin biriktiği, sağlık açısından da bölge sakinlerinin can güvenliğini tehdit eden bir yer haline geldiği dile getirdi.

Başbakan, “Bu nedenle, bu mahallelerde ve genel olarak Erbil'de yaşayan insanların yaşamlarının her alanında köklü bir değişim yaratacak ve Erbil ve Kürdistan'ın en cazip turistik yerlerinden biri haline gelecek olan bu önemli projeyi bölgede yapmaya karar verdik.” dedi.

“Erbil artık Irak ve bölgenin en gelişmiş şehirlerinden biri”. diyen Başbakan, “Yeşil Kuşak ve Yaşam Koridoru projelerinin tamamlanmasıyla Erbil'de yeni bir kalkınma ve refah dönemi başlayacak. Kadim tarihi, ilerlemesi ve refahıyla dünyanın en önemli turizm şehirlerinden biri haline gelecek.” diye konuştu.

Mesrur Barzani, “Başlattığımız refah devrimi, Kürdistan'ın tüm illerini, şehirlerini ve bölgelerini kapsamıştır. Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına en iyi kamu hizmetlerini sağlamak, daha fazla iş imkanı yaratmak ve çeşitli sektörlere yatırımı teşvik etmeyi amaçlayan kapsamlı bir kalkınmayı gerçekleştirmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.