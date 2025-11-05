Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret eden DEM Parti heyeti: Tahliye kararı bir an önce uygulanmalı

4 saat önce

Kürt siyasetçi Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret eden Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları “AİHM kararının bir an önce hayata geçmesi acildir, elzemdir.” dedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) kararı ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Edirne Cezaevinde Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

Demirtaş görüşmesinin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, açıklama yaptı.

HDK Eşsözcüsü ve Milletvekili Meral Danış Beştaş, Kandıra Cezaevinde Figen Yüksekdağ’ı ziyaret ederken; Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de Sincan Cezaevi önünde yapılan açıklamaya katıldı.

Sevenlerine, bütün Türkiye halklarına ve basın mensuplarına Demirtaş'ın selamlarını ve sevgilerini ileten Hatimoğulları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Demirtaş'la ilgili kararına işaret ederk, şunları söyledi:

"Hatta bir değil, üç tane kararı var AİHM'in. Birinci karar 20 Kasım 2018, ikinci karar 22 Aralık 2020 ve üçüncü karar 8 Temmuz 2025. En son 8 Temmuz'daki karara itiraz süresinin son gününde Türkiye'nin bir itirazı gerçekleşti. Ama bu itiraz AİHM tarafından reddedildi. Böylece 8 Temmuz'da alınmış olan AİHM kararı artık kesinleşti. Bununla ilgili olarak parti avukatlarımız ile Demirtaş'ın ve diğer arkadaşlarımızın avukatları gerekli girişimlerde bulunmuşlardır. Şimdi bizler bir sonuç beklemekteyiz. Beklediğimiz sonuç da Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin tarafı olan bir ülke olarak kesinleşmiş olan AİHM kararını hayata geçirmesidir. Bir saat dahi beklemeden, bir dakika dahi beklemeden Demirtaş, Yüksekdağ ve Kobanî Davasından tutuklu bulunan bütün arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır."

Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta gerçekleştirdiği Barış ve Demokratik Toplum Çağrısıyla Türkiye'nin artık yepyeni bir sürecin içinde olduğunu belirten Hatimoğulları, "Silahların susacağı, demokratik siyasetin konuşacağı, toplumun böyle bir beklentisinin oluştuğu bugünlerde AİHM kararının bir an önce hayata geçmesi acildir, elzemdir, hayatidir. Topluma bir güven sağlayacaktır. Bu sürecin gelişmesi, barışın toplumsallaşması için son derece önemli bir güven sağlayacaktır." diye konuştu.

Selahattin Demirtaş'ın dışarıya gönderdiği bir mesajı paylaşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Öncelikle bütün değerli halklarımıza ve basın emekçilerine selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Meclis Çözüm Komisyonunun cesur bir karar alarak en kısa zamanda Sayın Abdullah Öcalan'la görüşmeye gitmesini umuyor, bekliyor ve diliyoruz. Çünkü 50 yıllık çatışma, köklü ve kalıcı olarak bitiyor. 50 yıldır bu meselede güvenlik politikaları öncelendi ve bunun sonucunda ne yazık ki bu ülke on binlerce gencini, canını kaybetti. Şimdi de bugüne kadar denenmeyen denenmelidir. Milletvekilleri gerekirse siyasi riskleri göze alarak barış için yeni bir sayfayı açmak için İmralı'ya gitmelidir." dedi.